Патріарх Варфоломій: Україна отримає автокефалію, ми не боїмося погроз



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Константинополь підкреслює право України на автокефалію та своє виключне право її надавати

Українська православна церква має право на автокефалію і скоро її отримає. Про це сьогодні, у неділю, 23 вересня, заявив Вселенський Патріарх Варфоломій патріарх Варфоломій, звершуючи Божественну літургію в Церкві святого Фоки в Стамбулі.

«Церква Чехії та Словаччини - новітніша з Автокефальних церков, яку Вселенський Патріархат проголосив автокефальною у 1998 році. Зараз настала черга України, яка отримає статус автокефалії, який, я сподіваюсь, надовго, незважаючи на існуючі реакції, і це буде тому, що це її право. Це її право на отримання статусу автокефалії, а з іншого боку, це право, та дійсно виключне право, нашого Вселенського патріархату надавати автокефалію усім новим православним церквам, починаючи з Росії в 16 столітті, і чеської та словацької, як я сказав раніше. Ми не боїмося погроз. Як недавно я казав в одній промові, Вселенський патріархат ані погрожує, ані перебуває під загрозою, але невпинно прогресує у виконанні священних апостольських правил та у виконанні та дотриманні привілеїв, які встановлено правилами Вселенських Соборів. Ці правила Вселенських Соборів і привілеї, надані цими Соборами найпершій Церкві Константинополя, ми не залишаємо їх. Ми поважаємо їх, ми зберігаємо їх, і ми також будемо їх реалізовувати у випадку України та інших країн», - наводить слова Патріарха ресурс «Церкваріум».

Ці слова були сказані у присутності представника Чеської православної церкви.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат.

Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

Як заявив протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв, після рішення Синоду Російської православної церкви припинити участь РПЦ у структурах Константинопольського патріархату, нова українська церква здобуде зв'язок зі світовим православ'ям, а Московський патріархат опиниться у глухому куті.

Вселенський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою.