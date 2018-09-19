У Москві визнали: Кирило загнав РПЦ в глухий кут і сам перетворився на розкольника



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Протодиякон РПЦ Андрій Кураєв прокоментував рішення Синоду та заяви Кирила

Кураєв: Уся політика Росії стосовно України виявилася провальною впродовж останніх років

Після рішення Синоду Російської православної церкви припинити участь РПЦ у структурах Константинопольського патріархату, нова українська церква здобуде зв'язок зі світовим православ'ям, а Московський патріархат опиниться у глухому куті. Про це заявив протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв в ефірі «Радіо Свобода».

«Я вважаю, що це самостріл. Постріл собі в ногу, а можливо, навіть і гірше. Тому що головним аргументом прихильників канонічної церкви всі ці 28 років розколу було те, що саме через єдність із московським патріархом українське православ'я має вихід для єдності з усім Вселенським православ'ям. Тепер же виходить, що все вийде рівно дзеркально», – підкреслив він.

Кураєв зазначив, що те, що відбувається, «дуже сумно» для РПЦ, однак після провалу в Україні у патріарха Кирила будуть аргументи на свій захист.

«Уся політика Росії стосовно України виявилася провальною впродовж останніх років, тому в патріарха є прекрасне виправдання, якщо йому цим дорікнуть, щодо провалу на дорученій ділянці роботи. Він скаже: «Чому ви мій полк вважаєте винним у поразці, весь фронт розвалився». Тож у нього є виправдання», – підсумував протодиякон.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат.

Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

Натомість соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату.

Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.