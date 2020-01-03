Нью-Йорк посилює захист від терористів після вбивства іранського генерала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними США, вбитий генерал Сулеймані і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо обговорив із керівниками силових структур посилення заходів безпеки у місті після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок ракетного удару США. Про це мер написав у Тwitter.

«Поговорили... про негайні кроки, які міська влада вживатиме для захисту ключових локацій Нью-Йорка від будь-якої спроби Ірану чи його терористичних організацій-союзників помститися Америці. Нам ще довго доведеться бути пильними», - йдеться у дописі.

В іншому дописі де Блазіо розкритикував дії адміністрації президента.

«Хвилююсь за наше місто та нашу країну. Уряд США без схвалення Конгресу, по суті, оголосив сьогодні війну Ірану. У американського народу в цьому випадку не було права голосу, попри те, що він знову й знову голосує за припинення нескінченних воєн та повернення військових додому. Цього ще довго доведеться чекати», - заявив де Блазіо.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.