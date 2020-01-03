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    У світі

    Нью-Йорк посилює захист від терористів після вбивства іранського генерала

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    Нью-Йорк посилює захист від терористів після вбивства іранського генерала

    За даними США, вбитий генерал Сулеймані і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції

    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо обговорив із керівниками силових структур посилення заходів безпеки у місті після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок ракетного удару США. Про це мер написав у Тwitter.

    «Поговорили... про негайні кроки, які міська влада вживатиме для захисту ключових локацій Нью-Йорка від будь-якої спроби Ірану чи його терористичних організацій-союзників помститися Америці. Нам ще довго доведеться бути пильними», - йдеться у дописі.

    В іншому дописі де Блазіо розкритикував дії адміністрації президента.

    «Хвилююсь за наше місто та нашу країну. Уряд США без схвалення Конгресу, по суті, оголосив сьогодні війну Ірану. У американського народу в цьому випадку не було права голосу, попри те, що він знову й знову голосує за припинення нескінченних воєн та повернення військових додому. Цього ще довго доведеться чекати», - заявив де Блазіо.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

    В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

    Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

    Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.

    Ірак США Іран вбивство Нью-Йорк мер
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