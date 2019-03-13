Печерський суд долучився до відбілювання репутації Андрія Портнова



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Андрій Портнов під час роботи на посаді заступника глави Адміністрації президента

МЗС має спростувати інформацію про кримінальні справи екс-заступника глави Адміністрації президента Януковича

Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова до Міністерства закордонних справ України і Генеральної прокуратури України про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолютивну частину рішення суду від 26 лютого.

Суд визнав недостовірною інформацію, викладену у листах посольства України в Канаді на підставі інформації, наданою ГПУ, до департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, а саме:

«Генеральна прокуратура України підтверджує інформацію про причетність … пана Портнова до зловживання владою, що призвело до численних жертв і смертей під час мирних протестів в Україні зимою 2013-2014 рр., а також в організації умисних вбивств, вчинених у спосіб, що є небезпечним для великої кількості людей (Кримінальний Кодекс України, ст. 27 п.3, ст. 365 п. 3, ст. 115 п. 1, 5, 12). … Генпрокуратура продовжує вважати, що ім'я пана Портнова повинно залишатися у Списку до Положень про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна)» (лист від 15 березня 2016 року № 6114/22-012-21);

«…наразі проводиться два розслідування», пов'язані з Андрієм Портновим: він підозрюється у привласненні державного майна через зловживання службовим становищем; Генеральна прокуратура України підтверджує інформацію про причетність … пана Портнова, до зловживання владою, що призвело до численних жертв і смертей під час мирних протестів в Україні зимою 2013-2014 рр., а також до організації умисних вбивств, вчинених у спосіб, що є небезпечним для великої кількості людей. Розслідування за двома справами тривають зараз. Тому Генеральна прокуратура України продовжує вважати, що ім'я пана Портнова повинно залишитися у Списку до Положень про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна), SOR/2014-44» (лист від 6 березня 2017 року № 6114/22-012-17);

«… рішенням Генерального прокурора України від 30 листопада 2017 року слідчим Національного антикорупційного бюро України було доручено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004815 про те, що в період з липня 2011 р. по 31 грудня 2013 р. посадова особа, яка займала посаду радника президента України - начальника Головного управління із судової реформи і судової системи, а пізніше - радника президента України (Андрій Портнов - «Главком»), отримав незаконні виплати на загальну оціночну суму 26 млн грн (в особливо великих розмірах) на підставі п.3 статті 368-2 КК України» (лист від 10 липня 2018 року № 6114/22-012-70).

Крім цього, суд зобов'язав Міністерство закордонних справ України спростувати недостовірну інформацію шляхом направлення листа в департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, в якому повідомити про прийняте у цій справі рішення суду протягом 10 календарних днів з дня набрання таким рішенням законної сили.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено до апеляційного суду.