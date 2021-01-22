  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чому «російські агенти» Деркач і Дубінський не покарані? В'ятрович надіслав до СБУ офіційне звернення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    11 січня&nbsp;США ввели санкції проти нардепа від&nbsp;<span>&laquo;Слуги народу&raquo; Олександра Дубінського</span> - Чому «російські агенти» Деркач і Дубінський не покарані? В'ятрович надіслав до СБУ офіційне звернення
    11 січня США ввели санкції проти нардепа від «Слуги народу» Олександра Дубінського
    Фото з відкритих джерел

    За словами В’ятровича, Деркач і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно

    Народний депутат Володимир В’ятрович надіслав офіційне звернення в СБУ, щоби там пояснили, чому в Україні не притягнуті до відповідальності «російські агенти» Андрій Деркач та Олександр Дубінський. Саме проти цих осіб СШа запровадили санкції, а в Україні вони почуваються цілком безкарано.

    В’ятрович нагадав, що 10 вересня США запровадили санкції проти нардепа Андрія Деркача. За словами Держдепу, він «понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами». А 11 січня США запровадили санкції вже проти семи громадян України, серед яких, крім Деркача, також і депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

    «В СБУ ж не можуть не розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США. Адже Росія здійснює проти нас збройну агресію. Проте виглядає так, що й Деркач, і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно. І СБУ має відповісти, чому», – написав В’ятрович на своїй сторінці в Facebook.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Чому «російські агенти» Деркач і Дубінський не покарані? В'ятрович надіслав до СБУ офіційне звернення
    Чому «російські агенти» Деркач і Дубінський не покарані? В'ятрович надіслав до СБУ офіційне звернення


    Водночас В’ятрович  додав, що коли Деркач та Дубінський і не мають нічого спільного з московською агентурою, то СБУ має публічно про це заявити.

    «Мовляв, після закінчення Академії ФСБ Росії і захисту дипломної роботи «Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою» Андрій Деркач ніяким російським агентом не є й ніякої діяльності в інтересах держави-агресора не проводить. Або ж, якщо американці таки праві, то які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів?», – додав В’ятрович.

    Нагадаємо, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

    Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

    У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

    Теги: СБУ санкції Володимир В'ятрович корупція Андрій Деркач Олександр Дубінський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies