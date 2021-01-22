Чому «російські агенти» Деркач і Дубінський не покарані? В'ятрович надіслав до СБУ офіційне звернення

За словами В’ятровича, Деркач і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно

Народний депутат Володимир В’ятрович надіслав офіційне звернення в СБУ, щоби там пояснили, чому в Україні не притягнуті до відповідальності «російські агенти» Андрій Деркач та Олександр Дубінський. Саме проти цих осіб СШа запровадили санкції, а в Україні вони почуваються цілком безкарано.

В’ятрович нагадав, що 10 вересня США запровадили санкції проти нардепа Андрія Деркача. За словами Держдепу, він «понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами». А 11 січня США запровадили санкції вже проти семи громадян України, серед яких, крім Деркача, також і депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

«В СБУ ж не можуть не розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США. Адже Росія здійснює проти нас збройну агресію. Проте виглядає так, що й Деркач, і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно. І СБУ має відповісти, чому», – написав В’ятрович на своїй сторінці в Facebook.



Водночас В’ятрович додав, що коли Деркач та Дубінський і не мають нічого спільного з московською агентурою, то СБУ має публічно про це заявити.

«Мовляв, після закінчення Академії ФСБ Росії і захисту дипломної роботи «Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою» Андрій Деркач ніяким російським агентом не є й ніякої діяльності в інтересах держави-агресора не проводить. Або ж, якщо американці таки праві, то які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів?», – додав В’ятрович.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.