Пелосі обурилася, що Трамп повідомив Росію про ліквідацію аль-Багдаді раніше Конгресу



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США ліквідували лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді

Пелосі поскаржилася, що від Конгресу інформацію про операцію якийсь час приховували

Спікер палати представників Ненсі Пелосі висловила обурення, що американський лідер Дональд Трамп повідомив Росію про ліквідацію лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді відразу ж.

Про це йдеться в повідомленні на сайті спікера.

Вона поскаржилася, що від Конгресу інформацію про операції якийсь час приховували.

Пелосі додала, що ліквідація аль-Багдаді не означає кінець ІДІЛ.

Вона зазначила, що в регіоні залишилося безліч прихильників угруповання, які продовжують поширювати ідеї терористів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Офіційний представник США на умовах анонімності заявив, що в суботу провели операцію з ліквідації ватажка ІД, однак не сказав, чи була вона успішною і не розкрив деталі операції.