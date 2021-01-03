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    У світі

    У світі від Covid-19 вакцинувалося вже 12 млн людей

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    За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 12 млн людей - У світі від Covid-19 вакцинувалося вже 12 млн людей
    За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 12 млн людей

    Найбільше доз вакцин отримали громадяни в Китаї, США, Ізраїлі та Сполученому Королівстві

    У 30 країнах світу вже вкололи 12 мільйонів доз вакцин від Covid-19.

    Про це повідомило агентство Bloomberg.

    Найбільше доз вакцин отримали громадяни в Китаї (4,5 мільйона), США (4,284 мільйона), Ізраїлі (950 тисяч) та Сполученому Королівстві (947 206).

    За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, за час пандемії у світі виявили майже 84,7 мільйона випадків Covid-19.

    Померли 1,837 мільйона, одужали – майже 47,7 мільйона.

    Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

    Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: США хвороби щеплення коронавірус
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