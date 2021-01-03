У світі від Covid-19 вакцинувалося вже 12 млн людей

За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 12 млн людей

Найбільше доз вакцин отримали громадяни в Китаї, США, Ізраїлі та Сполученому Королівстві

У 30 країнах світу вже вкололи 12 мільйонів доз вакцин від Covid-19.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Найбільше доз вакцин отримали громадяни в Китаї (4,5 мільйона), США (4,284 мільйона), Ізраїлі (950 тисяч) та Сполученому Королівстві (947 206).

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, за час пандемії у світі виявили майже 84,7 мільйона випадків Covid-19.

Померли 1,837 мільйона, одужали – майже 47,7 мільйона.

Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.