Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій липня
На пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень
Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій липня.
Про це повідомляє пресслужба фонду.
2-3 липня 2020 року на пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень.
Виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.
Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.
Також Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень.