Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій липня



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Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій липня

На пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій липня.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

2-3 липня 2020 року на пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень.

Виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

Також Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень.