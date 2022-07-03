Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Наразі Міноборони США покладається на інформацію української сторони
Як пише «Голос Америки», про це заявив Джед Роял – заступник голови Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки, підрозділу Пентагону, який контролює продаж зброї США.
«З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці», – вказав Роял.
Експерти могли б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.
Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні.
Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно.
«Комунікація з українцями – надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними», – додав він.
Нагадаємо, Андрій Єрмак пояснив, що Росія має виконати дві ключові умови для того, аби Захід зняв із неї санкції.