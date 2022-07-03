Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї

Наразі Міноборони США покладається на інформацію української сторони

Пентагон може надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.

Як пише «Голос Америки», про це заявив Джед Роял – заступник голови Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки, підрозділу Пентагону, який контролює продаж зброї США.

«З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці», – вказав Роял.

Експерти могли б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.

Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні.

Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно.

«Комунікація з українцями – надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними», – додав він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак пояснив, що Росія має виконати дві ключові умови для того, аби Захід зняв із неї санкції.