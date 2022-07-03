  1. Головна
  2. Новини
  3. Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
рус
    Новини

    Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї

    Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї

    Наразі Міноборони США покладається на інформацію української сторони

    Пентагон може надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.

    Як пише «Голос Америки», про це заявив Джед Роял – заступник голови Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки, підрозділу Пентагону, який контролює продаж зброї США.

    «З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці», – вказав Роял.

    Експерти могли б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.

    Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні.

    Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно.

    «Комунікація з українцями – надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними», – додав він.

    Нагадаємо, Андрій Єрмак пояснив, що Росія має виконати дві ключові умови для того, аби Захід зняв із неї санкції.

    Читайте також: ЄС вслід за США може заборонити імпорт російського золота – Bloomberg
    Теги: росія окупанти США Міноборони війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї