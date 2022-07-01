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  4. ЄС вслід за США може заборонити імпорт російського золота – Bloomberg
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    Економіка

    ЄС вслід за США може заборонити імпорт російського золота – Bloomberg

    Лідери G7 також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту - ЄС вслід за США може заборонити імпорт російського золота – Bloomberg
    Лідери G7 також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту
    фото з відкритих джерел

    РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота

    Євросоюз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

    Раніше країни Великої Сімки оголосили про плани заборонити імпорт золота з Росії. Тоді Британія заявила, що цей захід матиме «великий вплив» на спроможність РФ фінансувати свою армію та на спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи золоті злитки.

    Проте галузеві аналітики висловлюють менший ентузіазм, і описують заборону як скоріше символічну, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії. Зокрема, потоки до традиційних торгових центрів у Лондоні та Цюріху переважно припинилися через «самосанкціонування» галузі.

    Лідери G7 на зустрічі в Німеччині цього тижня також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту, зокрема шляхом заборони таких послуг як страхування, необхідне для транспортування сирої нафти та нафтопродуктів. Водночас, за даними агенства, цей механізм не запрацює найближчим часом.

    До відома, РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота в 12,6 млрд фунтів торік.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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    Теги: ЄС росія окупанти США санкції війна Україна окупація золото
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    ЄС вслід за США може заборонити імпорт російського золота – Bloomberg