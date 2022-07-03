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    Новини

    Українська авіація знищила два склади і 30 одиниць техніки окупантів

    Українська авіація знищила два склади і 30 одиниць техніки окупантів - Українська авіація знищила два склади і 30 одиниць техніки окупантів
    Українська авіація знищила два склади і 30 одиниць техніки окупантів
    фото з відкритих джерел

    Військові активно нищить російських окупантів на всіх напрямках

    У суботу, 2 липня, авіація Повітряних сил знищила два пункти управління російських військ, два десятки ББМ, десяток танків, два склади боєприпасів та САУ. Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

    2 липня авіація Повітряних сил Збройних сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши більше десяти групових вильотів.

    Повідомляється, що в результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки.

    Нагадаємо, 30 червня ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині.

    як повідомлялося, на Херсонському напрямку українські морські піхотинці за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили черговий російський танк.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 2 липня
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Українська авіація знищила два склади і 30 одиниць техніки окупантів