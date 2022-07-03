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    Зеленський назвав епіцентр жорстких бойових дій

    Зеленський: Донбас&nbsp;&ndash; епіцентр жорстких бойових дій - Зеленський назвав епіцентр жорстких бойових дій
    Зеленський: Донбас – епіцентр жорстких бойових дій
    фото з відкритих джерел

    Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, зазначив президент

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі Донбас є епіцентром жорстких бойових дій. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Як повідомив глава держави, за попередню добу російська армія завдала 12 ракетних ударів серед яких Донеччина та Миколаївщина.

    «Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області», – сказав президент.

    Зеленський додав, що у Харківській області посилюється ворожа активність.

    Президент зазначив, що від бойових дій після 24 лютого постраждала територія 10 областей. Вже вдалося звільнити 1 027 міст і селищ. Але ще 2 610 перебувають під російською окупацією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав епіцентр жорстких бойових дій