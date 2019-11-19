Ляшку суд обрав міру запобіжного заходу



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Олега Ляшка взяли на поруки прямо у залі суду Фото: УНІАН

Суд дозволив взяти Олега Ляшка на поруки, тобто екс-нардеп залишиться на волі на час проведення розслідування.

Суд Борисполя 18 листопада обрав запобіжний захід екс-нардепу і главі Радикальної партії Олегу Ляшку, який раніше напав на главу комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в аеропорту «Бориспіль». Суд дозволив взяти Ляшка на поруки, тобто екс-нардеп залишиться на волі на час проведення розслідування.

Прокуратура наполягала на взятті під варту. Вона аргументувала це тим. що Ляшко може чинити тиск на свідків і наслідок, користуючись своїми зв'язками, а також може покинути Україну.

Суд відпустив Олега Ляшка на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар («Євросолідарність») і Михайла Волинця («Батьківщина»)

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради Вікторія Сюмар (фракція «Європейська солідарність»), Валентин Наливайченко та Михайло Волинець (обидва - «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») готові взяти на поруки у разі арешту Олега Ляшка, який підозрюється в насильницьких діях стосовно Андрія Геруса в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київська область).

Крім того, на поруки Ляшка готові взяти ексдепутати Віталій Купрій (позафракційний), Андрій Лозовий і Дмитро Лінько (обидва - Радикальна партія Олега Ляшка).

Коли слово взяв Ляшко, він подякував усім, хто прийшов його підтримати і взяти на поруки, але підкреслив, що, якщо треба буде сісти за сфальсифікованою справою, то він сяде.

«Дякую усім, хто прийшов мене підтримати. Коли вас будуть саджати, я теж прийду. Дякую усім, хто хоче взяти мене на поруки. Але я не потребую взяття на поруки. Я доросла, самостійна і здорова людина. Я не буду сідати в інвалідний візок і влаштовувати комедію. Треба буде сісти за сфальсифікованою справою - сяду», - заявив лідер Радикальної партії.

Як зазначали раніше у ГПУ, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розглядає справу суддя Юрій Кабанячий.

Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.