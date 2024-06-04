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Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО

На енергоринку зростають борги між його учасниками – «Львівенергозбут»

Ситуація із боргам перед постачальниками електроенергії в Україні за останні кілька місяців стала все серйознішою. Про це під час засідання комітету з питань енергетики та ЖКП заявив керівник «Львівенергозбут» Костянтин Ющак. 

«Борги між учасниками ринку ростуть. Наприклад, Гарантований Покупець винен нам 680 мільйонів за цей рік і більше 2 мільярдів гривень за 2 роки загалом. Починаючи з березня ми не отримуємо банківських коштів, а лише взаємозаліки та «прогонки», які Енергоатом забирає собі назад. У березні все зупинилося», – сказав Ющак.

Він зазначив, що ще у вересні 2023 року Енергоатом обіцяв надати графік виплат боргу за 2023 рік. Натомість постачальники отримали відсутність графіку та наростання боргу.

«Велике прохання до комітету – вплинути на зміну ситуації. Щоб постачальники мали можливість розраховуватися як з операторами системи розподілу. А ті, в свою чергу, розраховувалися б з операторами системи постачання», – підкреслив Ющак.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАЕК Енергоатом зобов’язався покрити заборгованість за механізмом ПСО перед постачальниками універсальних послуг.

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Теги: Енергоатом борг електроенергія

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