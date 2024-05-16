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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Відключення світла. Це лишень репетиція

glavcom.ua
Росіяни повернулись до обстрілів нашої енергетики
фото: ДТЕК

Зиму 2022 року українці пройшли без світла, але згуртовано

Більше року не було відключення світла. Але от росіяни повернулись до обстрілів нашої енергетики, а в травні раптом прийшов холодний фронт. І електрогітара Блінкєна тут ні до чого. Українці ввімкнули кондиціонери, почали грітися. Дефіцит збільшився. І довелося відключати не тільки промисловість, як робили останній місяць, а й населення.

І це лишень репетиція. Бо попереду не тільки зима. Попереду липень і серпень. І глобальне потепління ніхто не відміняв. От тоді люди і включать кондиціонери на повну. І буде ще більший дефіцит. Який неможливо повністю перекрити імпортом.

Чи можна домовитись у суспільстві і не включати кондиціонери? Ні. Так не працює. Людська природа трошки інакша. Люди будуть включати кондиціонери, скільки їм не розповідати, що це призводить до дефіциту. І люди навіть будуть включати пральні машини ввечері, думаючи, що їх особисте споживання не таке і критичне в масштабах країни.

Тому скільки не проводь роз яснювальних кампаній, це не вирішить проблему. Це не відміняє того, що проводити такі кампаніі треба. На певну кількість людей, відповідальних громадян, це вплине. Але не на всіх.

Як з цим можна боротися? Тільки грошима. Ну така вже людська природа. Люди егоїстичні і жадібні. Ідеально було б піднімати тарифи на споживання електрики в пікові години. Щоб стимулювати люедй споживати в інший час. Але, нажаль, судячи з усього, у нас немає достатньо технічних можливостей вдіслідковувати більшість споживачів погодинно.

Тому єдиний варіант – це просто збільшення тарифу для населення. Що, звісно, викличе купу криків про зубожіння і тарифний геноцид. Але це треба робити. Тільки так можна зменьшити споживання. Тим більше, що зараз тариф для населення такий низький, що він, фактично, перкриває тільки собівартість доставки цієї електроенергії. І в тарифі не залишається і місця для виробників. Фактично зараз населення споживає безкоштовну електрику, оплачуючи тільки її доставку. І чому б в такому випадку не врубити кондиціонер на повну. Бо ж не світер же вдома у травні вдягати...

І головне пам'ятати. Що причина у відключенні світла – це росіяни. Це ворог. І не шукати ворогів всередині країни. Ні, ніхто не краде нашу електрику і не продає її за кордон. І ні, діти депутатів не сидять на окремому кабелі і не мають світло тоді, коли прості смертні не можуть включити кондиціонер.

Зиму 2022 року українці пройшли без світла, але згуртовано. Подивимось, чи здатні ми зберегти цю єдність, здоровий глузд і нашу кукуху літом 2024 року.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфраструктура відключення електроенергія українці ворог

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