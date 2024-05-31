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Яким буде тариф на світло з 1 червня: рішення уряду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Яким буде тариф на світло з 1 червня: рішення уряду
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року
фото: з відкритих джерел

Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 червня 2024 року

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт

До ухвалення сьогоднішнього рішення обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику.

Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання. 

Наприклад, за умови споживання до 100 кВт-год на місяць вартість повинна була залишитись незмінною – 2,64 гривні. Якщо споживання перевищує 100 кВт-год, ціна мала зрости до 4,8 гривні за кожну кіловат-годину, починаючи з першої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,  що уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

За даними Forbes Україна, для українців, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт. 

Нагадаємо, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.

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Теги: тарифи уряд населення Місяць

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