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В українській енергосистемі зменшився дефіцит – «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В українській енергосистемі зменшився дефіцит – «Укренерго»
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи
фото з відкритих джерел

На період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень

Завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії досі залишається суттєвою. Про це повідомляє «Укренерго».

Сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

«Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго», – йдеться в повідомленні.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Як зазначає пресслужба «Укренерго», для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

«Але через масштабність пошкоджень – цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» змушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», – пише пресслужба.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

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Теги: електроенергія енергетика Укренерго відключення

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