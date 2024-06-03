Внаслідок негоди сім областей України частково залишились без світла
Пориви шквального вітру пошкодили лінії електропередач
312 населених пунктів в семи областях України залишилися без електроенергії. Причиною цьому стала негода, повідомляє «Укренерго».
Зокрема, через погані погодні умови без світла опинилися населені пункти в:
- Житомирській області;
- Кіровоградській області;
- Київській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області.
Крім того, через інші причини знеструмлено 404 населені пункти. Зокрема через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.
«Укренерго» нагадало, що протягом доби в усіх регіонах України діють ліміти споживання. Причиною застосування обмеження є наслідки шести масованих терористичних обстрілів Російської Федерації по українських електростанціях. Для подолання дефіциту залучаються імпорт й аварійна допомога з Європи.
«Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів – обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України.
Як повідомлялося, у ніч проти 3 червня у більшості північних, центральних та Харківській областях пройдуть дощі з грозами. Вдень опади очікуються також у Карпатському регіоні.
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