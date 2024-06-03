Внаслідок негоди сім областей України частково залишились без світла

Пориви шквального вітру пошкодили лінії електропередач

312 населених пунктів в семи областях України залишилися без електроенергії. Причиною цьому стала негода, повідомляє «Укренерго».

Зокрема, через погані погодні умови без світла опинилися населені пункти в:

Житомирській області;

Кіровоградській області;

Київській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Черкаській області;

Чернігівській області.

Крім того, через інші причини знеструмлено 404 населені пункти. Зокрема через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

«Укренерго» нагадало, що протягом доби в усіх регіонах України діють ліміти споживання. Причиною застосування обмеження є наслідки шести масованих терористичних обстрілів Російської Федерації по українських електростанціях. Для подолання дефіциту залучаються імпорт й аварійна допомога з Європи.

«Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів – обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 червня у більшості північних, центральних та Харківській областях пройдуть дощі з грозами. Вдень опади очікуються також у Карпатському регіоні.