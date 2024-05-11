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Українська енергосистема залучає аварійну допомогу з трьох країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська енергосистема залучає аварійну допомогу з трьох країн
Міненерго прогнозує нестачу електроенергії ввечері
фото з відкритих джерел

Міненерго звернулося з проханням до українців зменшити використання енергоємних приладів у пікові години

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Про це повідомляє Міненерго.

«Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менш як 1% від добового споживання електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

«З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося», – зазначає пресслужба відомства.

Як повідомляє Міненерго, нестача електроенергії прогнозується і на вечір поточної доби.

«Просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми», – додала пресслужба відомства.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях. Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Згодом «Укренерго» повідомило про ймовірні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні з 18:00 до 23:00.

Як повідомлялося, українська енергетика наразі перебуває у критичній ситуації. Ремонти мережі та генерації тривають цілодобово.

До слова, Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-год.

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Теги: електроенергія енергетика Міненерго Польща Румунія Словаччина

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