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    У Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною

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    Щеплення в РФ роблять в основному двокомпонентною вакциною &laquo;Супутник V&raquo; - У Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною
    Щеплення в РФ роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V»

    Близько однієї тисячі людей підхопили коронавірус після щеплення другою дозою вакцини

    У столиці Росії близько тисячі людей інфікувались коронавірусом після другого щеплення вакциною.

    Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

    Мова йде про вакцинованих, у кого після щеплення другою дозою пройшло більше двох тижнів.

    З них захворіли на Covid-19 близько однієї тисячі людей, що приблизно 0,1% від щеплених жителів Москви.

    До слова, Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною.

    Росія розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу в грудні, тоді як самого Путіна щепили лише наприкінці березня. Російський президент пояснив затримку необхідністю поєднати вакцинацію з іншими щепленнями, які він планував отримати.

    За даними російської соціологічної компанії «Левада-центр», станом на 1 березня майже дві третини росіян не бажають отримувати щеплення російським препаратом «Спутник V». Більшість респондентів називають основною причиною побічні ефекти.

    Масова вакцинація від коронавірусу в Росії почалася з 18 грудня, однак для категорій громадян з груп ризику щеплення було доступне з 5 грудня. Щеплення роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V».

    До слова, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Супутник V».

    Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Супутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Супутником» досі не почалася.

    Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

    Зазначимо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.

    Теги: Росія щеплення вакцинація коронавірус
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