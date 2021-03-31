У Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною

Щеплення в РФ роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V»

Близько однієї тисячі людей підхопили коронавірус після щеплення другою дозою вакцини

У столиці Росії близько тисячі людей інфікувались коронавірусом після другого щеплення вакциною.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Мова йде про вакцинованих, у кого після щеплення другою дозою пройшло більше двох тижнів.

З них захворіли на Covid-19 близько однієї тисячі людей, що приблизно 0,1% від щеплених жителів Москви.

До слова, Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною.

Росія розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу в грудні, тоді як самого Путіна щепили лише наприкінці березня. Російський президент пояснив затримку необхідністю поєднати вакцинацію з іншими щепленнями, які він планував отримати.

За даними російської соціологічної компанії «Левада-центр», станом на 1 березня майже дві третини росіян не бажають отримувати щеплення російським препаратом «Спутник V». Більшість респондентів називають основною причиною побічні ефекти.

Масова вакцинація від коронавірусу в Росії почалася з 18 грудня, однак для категорій громадян з груп ризику щеплення було доступне з 5 грудня. Щеплення роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V».

До слова, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Супутник V».

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Супутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Супутником» досі не почалася.

Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

Зазначимо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.