Росіяни пишаються своїм «Спутником V», але вакцинуватися ним не хочуть

Своєю вакциною світ врятуємо – а нам і без неї добре

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Россия страна-парадокс, аршином общим не измерить и разумом не понять, разве что с помощью Оруэлла.

Вот, например, российские парадоксы в ситуации с короновирусом:

Справляемся лучше всех – умираем больше всех;

Провал вакцинации – успех вакцинации;

Лучшая вакцина – ненужная вакцина;

Своей вакциной мир спасем – а нам и без нее хорошо.

С одной стороны, власти заявляют, что справляются с пандемией лучше других стран, с другой стороны, Россия – мировой рекордсмена по избыточной смертности населения, которое сокращается рекордными темпами.

С одной стороны, пропаганда твердит об успешной вакцинации, с другой – в стране привито хотя бы одной вакциной только 4.7%, что существенно меньше, чем даже в Германии (11,1%), где правительство активно обвиняют в «провале» вакцинации (не говоря уже о США, Великобритании, Израиле, Чили и т.д.). А в России, несмотря на очевидные факты, как всегда, не провал, а успех и дважды два равно пять, как и положено в мире Оруэлла.

С одной сторону, СМИ твердят, что российская вакцина лучшая в мире, с другой – согласно опросам, большинство населения прививаться ей не хочет. Люди готовы гордиться «нашей лучшей» вакциной, но как доходит до реальной перспективы привиться, срабатывает впитанное буквально с материнским молоком недоверие ко всему «отечественного производства». Россияне делают свой выбор почти по Булгакову:

– Боже вас сохрани, не прививайтесь российской вакциной!

– Гм... Да ведь других же нет.

– Вот никакими и не прививайтесь.

И власти все это устраивает. Вместо того, чтобы активнее предлагать вакцинацию собственному наслоению, Спутник V с маниакальным упорством продавливают на международные рынки. Это престижней и заработать можно много больше, чем и занимаются компании близкие к дочери Путина Катерине. Помогая им, пропаганда формирует в сознании людей еще один парадокс. С одной стороны, россияне гордятся, что «весь мир мечтает» об их лучшей вакцине, с другой – сами прививаться не хотят.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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