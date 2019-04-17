Переговори щодо ратифікації угоди про вихід із ЄС зупинилися - Корбін



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Джеремі Корбін наголосив, що для Лейбористської партії принциповим моментом є наявність спільного зовнішнього мита із ЄС після виходу

Лейбористи вимагають збереження митного союзу із ЄС

Глава опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив про те, що їхні переговори із консерваторами щодо ратифікації угоди про вихід із ЄС зайшли в глухий кут.

Причиною цьому, за словами Корбіна, є те, що уряд Терези Мей після виходу із ЄС запланував провести політику дерегуляції, в тому числі для спрощення підписання угоди про зону вільної торгівлі із США, пише британське видання The Guardian.

Зі свого боку лейбористи в рамках переговорів протягом минулого тижня активно просували необхідність зберегти митний союз із ЄС. Такий формат відносин означає в тому числі кращий захист навколишнього довкілля і прав споживачів. Як наслідок, Джеремі Корбін припустив із острахом, що дві ключові політичні сили Великої Британії не зможуть прийти до спільного знаменника в рамках переговорів.

Цього тижня сторони планують в рамках переговорів обговорити питання захисту прав робітників. Проте до Великодня консерватори і лейбористи не будуть обговорювати важливі питання такі як підтвердження угоди із ЄС на референдумі чи митний союз.

Джеремі Корбін знову в цьому контексті наголосив, що для Лейбористської партії принциповим моментом є наявність спільного зовнішнього мита із ЄС після виходу. Паралельно із цим лейбористи активно готуються до виборів в Європейський парламент в травні. Очікується, що на них головна опозиційна партія Великої Британії отримає більше голосів, ніж правлячі консерватори.