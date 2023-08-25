Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру

Літаки Міхєйчика перевозили озброєння окупантів

Гендиректору російської авіакомпанії «224 льотний загін» Володимиру Міхєйчику повідомили про підозру у веденні агресивної війни проти України. За даними слідчих, він допомагав вищому військово-політичному керівництву РФ у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону. Про це повідомили на сайті СБУ.

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Слідчі встановили, насамперед посадовець «опікувався» питаннями переправлення у напрямку нашої держави озброєння та бойовиків російської військової компанії «Вагнер» з Близького Сходу. Від серпня 2022 року по теперішній час Міхєйчик надав шість цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території РФ.

«8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів «Вагнера» з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням «Сирія-Грозний» (рейс – RFF8631). Ще один переліт окупантів зафіксовано 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону», – повідомили у СБУ.

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У подальшому найманців «Вагнера» з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.

Слідчі Служби безпеки повідомили Міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «Аерок», кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова. Компанія «Аерок» володіє двома газобетонними заводами в Україні: в Обухові та Березані Київської області. Слідчі встановили, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом «совета федерации федерального собрания РФ», наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

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