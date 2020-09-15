Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

Віцепрем’єр визнав, що українці мало знають про роботу Тристоронньої контактної групи

Для того, щоб більше інформувати людей про роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ), буде введена посада спікера української делегації. Він буде робити всі заяви від імені українських політиків, які є в складі ТКГ.

Про це у ефірі програми «Свобода слова» заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він зазначив, що українці мало знають про роботу Тристоронньої контактної групи, оскільки отримували «досить сухі» інформаційні повідомлення.

«Тому прийнято рішення, я про це поінформую шановну студію, про те, що зараз йде підбір, буде введено таку посаду спікера української делегації в Тристоронньої контактній групі, завданням якого буде якраз фокусуватися всі сигнали, one voice від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися», – сказав Резніков.

Нагадаємо, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.

До слова, Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді його затвердили на цій посаді. Першим прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

Пропозицію знову попрацювати з Кравчуком, але вже у ТКГ, 87-річний Фокін отримав на початку серпня.