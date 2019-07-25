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    Перемогу кандидата від «Батьківщини» в Торецьку хочуть оскаржити в суді

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    Перемогу кандидата від «Батьківщини» в Торецьку хочуть оскаржити в суді

    Кандидат від «Опозиційної платформи — за життя» вимагаючи від суду визнати недійсним голосування на виборчій дільниці №140728

    Кандидат від «Опозиційної платформи — за життя» Олег Погодін оскаржив у суді результати виборів на 52-му окрузі в Торецьку на Донеччині, де переміг кандидат від «Баткьівщини» Євген Яковенко.

    Про це повідомляє портал «Судова влада України».

    Погодін позивається до Окружної виборчої комісії, вимагаючи у суду визнати недійсним голосування на виборчій дільниці №140728. Суд відкрив провадження у цій адміністративній справі.

    Судове засідання призначили на 12:00 25 липня, однак представники ОВК і дільничної комісії на нього не з’явилися, передає канал «112 Україна» з посиланням на прес-службу «За життя».

    Нагадаємо, на 52-му окрузі в Дебальцевому та Торецьку вже опрацювали 100% протоколів. В результаті перемогу отримав місцевий Євген Яковенко від «Батьківщини», який на 781 голос випередив київського бізнесмена Олега Погодіна від «Опозиційної платформи – За життя».

    Представник «Слуги народу» Сергій Губа зайняв в цьому окрузі п’яте місце.

    Читайте також: Виборча сенсація на Донбасі. Як кандидат «Батьківщини» покарав Бойка і Королевську
    суд вибори Україна За життя влада Євген Яковенко
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