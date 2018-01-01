Переможець «Євробачення-2009» Олександр Рибак знову бере участь у відборі на конкурс

Рибак написав до конкурсу пісню Тhat's How You Write А Song»ї та вже представив на неї кліп

Переможець «Євробачення-2009 Олександр Рибак знову бере участь у національному відборі в Норвегії та хоче виступати в основі конкурсу. Про це повідомляє офіційний сайт «Євробачення-2018», яке відбудеться цього року в столиці Португалії. У Норвегії оприлюднені імена десятьох фіналістів, які у березні змагатимуться за



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Переможець «Євробачення-2009» Олександр Рибак

Рибак написав до конкурсу пісню Тhat's How You Write А Song»ї та вже представив на неї кліп

Переможець «Євробачення-2009 Олександр Рибак знову бере участь у національному відборі в Норвегії та хоче виступати в основі конкурсу.

Про це повідомляє офіційний сайт «Євробачення-2018», яке відбудеться цього року в столиці Португалії.

У Норвегії оприлюднені імена десятьох фіналістів, які у березні змагатимуться за право представляти свою країну в Лісабоні.

Рибак написав до конкурсу пісню Тhat's How You Write А Song та вже представив на неї кліп.

«Я пишаюся тим, що знову беру участь у конкурсі. Я пишаюся, що маю сильне повідомлення (у пісні – ред), в яке я дійсно вірю», — написав Рибак у Facebook, презентуючи кліп.

У 2009-му році Рибак переміг з піснею Fairytale. Його відмінною ознакою є те, що у своїх виступах він не тільки співає, а ще грає на скрипці.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.

Португалець виконав пісню Amar pelos dois («Для нас обох»), яку написала його рідна сестра Луїза.

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