Добудова «Північного потоку-2» шкодить безпеці всього регіону – посол Польщі

проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і проти України

Посол Ціхоцькі обурений, що російський газовий проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і проти України

У інтерв’ю «Главкому» Бартош Ціхоцькі акцентував увагу на небезпеках російського газогону

У розлогому інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі акцентував на небезпеках, які несе регіону можливе завершення проєкту «Північний потік-2».

«Ми всі вважаємо, що «Північний потік-2» – не комерційний проєкт, а геополітичний. Наслідки його реалізації для безпеки регіону будуть дуже шкідливими. Росія протягом 30 років використовувала енергетичні інструменти для досягнення політичних цілей. Тобто, було би наївним вважати, що після того, як Росія візьме до своїх рук такий потужний інструмент як «Північний потік-2», не буде використовувати його задля досягнення політичної мети», – розповів Бартош Ціхоцькі.

Дипломата також обурило, що проект реалізується в умовах війни, яку Москва веде проти своїх сусідів. Адже отримані прибутки Росія використає для нарощування військових м’язів, що призведе до нових смертей.

Посол наголосив, що Польща й далі виступатиме проти будівництва газогону: «Ми плануємо і надалі працювати у тому напрямку, щоби переконати наших союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати».

Крім того пан Ціхоцькі запевнив, що Польща, у випадку зацікавленості з боку України, готова допомогти стати їй незалежною від «Газпрому», тим більше, що сама такий досвід має.

Чималу увагу посол приділив агресії Росії проти України. Тим більше, що це несе загрози й Польщі: «Сьогодні Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, а потім, можливо, і Польща», – нагадав він слова президента Леха Качинського, сказані у Тбілісі у 2008 році.

«Головний виклик сьогодні – це якщо ми погодимося, що постійний член Ради безпеки ООН, ядерна супердержава може топтати міжнародне право. А якщо погодимося, вона робитиме це і надалі», – сказав він.

Дипломат також виступив за розширення «Норманського формату», у якому, на його думку, мають бути представлені Європейський Союз та США. Одночасно він висловив сумнів у доцільності включення но нього Польщі:

«Всі ми розуміємо, що справа не у форматі, а у відсутності політичного бажання, щоби цей конфлікт закінчити. Мені також здається, що участь у такому форматі змушує приміряти на собі роль посередника. Німеччина і Франція змушені бути посередниками. Нам би дуже важко було бути посередником між жертвою і злочинцем. Бо ми – на боці жертви, і наша роль у випадку агресії РФ проти Грузії, чи проти України полягає в тому, щоби кінцевий компроміс пересувати в бік жертви, аби забезпечити її права. На мій погляд, ми можемо більше зробити, перебуваючи на даний момент поза цим форматом».

Польський амбасадор не виключив перенесення роботи діалогової групи до Кракова чи Варшави, бо столиця Білорусі наразі є мало прийнятним місцем для таких переговорів. «Я розумію, що повернутися до офлайн у Мінську буде складно, бо якийсь МИГ чи якийсь «Хамас» щось влаштує. Тобто тут в кабінеті будуть розмовляти, а у сусідньому кварталі катуватимуть людей? Мені здається, що це некоректно», – заявив Бартош Ціхоцькі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».