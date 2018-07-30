Переписувачі населення ходитимуть до людей з айпадами



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Перепис населення

Не всі жителі України готові до самостійної реєстрації онлайн для перепису

Майбутній Всеукраїнський перепис населення відрізнятиметься від попереднього тим, що переписувач приходитиме до житла і заноситиме інформацію до планшета одразу на місці, без паперової роботи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Завдяки тому, що не треба буде додатково переносити на машинні носії і контролювати інформацію, можна очікувати велику економію і трудових витрат, і відповідно часу, вважає експерт. Але визнає, що є більш дешеві варіанти дослідження. «Все ж найдешевший варіант самостійна реєстрація онлайн. Але я боюся, що сьогодні не всі жителі України готові до цього», - вважає директор Інституту демографії.

Готуючись до пробного перепису наступного року Інститут демографії, каже Елла Лібанова, допомагав Державній службі статистики формулювати питання і так звані підказки до переписного листа. Зокрема, щодо визначення етнічної приналежності українців. «Це було доволі складне питання, але ми начебто з ним впоралися. Далі ми допомагатимемо при оброблені, аналізі результатів перепису», - зазначила експерт.

За її словами, важливо включити до переліку також малочисельні групи населення, адже деякі за даними перепису 2001 року налічували в Україні лише декілька осіб.

Як повідомляв «Главком», пробний перепис українців проведуть у грудні 2019 року.