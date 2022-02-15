Сайти Міноборони та Збройних сил не працюють: що сталося

Сайт оборонного відомства не відкривається після переходу за посиланням

Після переходу за посиланням з’являється сповіщення: «Немає зв’язку з сайтом»

У вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Сайт оборонного відомства не відкривається. Після переходу за посиланням з’являється сповіщення: «Сайт знаходиться на технічному обслуговуванні».

Як повідомили у Міністерстві оборони кореспонденту Уніан, наразі на сайті здійснюються технічні роботи. На Facebook-сторінці міністерства станом на 18:00 не оприлюднено жодної інформації про проблеми із сайтом.

Не відкривається й сайт Збройних сил України.

На ситуацію вже відреагували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там наголосили, що на Приват24 йде масована DdоS-атака. Водночас кошти користувачів перебувають в безпеці. Причини збоїв інших ресурсів не називаються.

«Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують», – заявили на Facebook-сторінці Центру.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного Приватбанку повідомляють про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну тощо. Факт кібератаки підтвердили у Міносвіти.

Також 28 січня з офіційних адрес судової влади була розсилка з начебто судовими запитами. За посиланнями в листі розміщений вірус, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. До слова, 4 лютого хакери атакували нафтові компанії: постраждали десятки терміналів по всьому світу.