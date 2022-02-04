Хакери атакували нафтові компанії: постраждали десятки терміналів по всьому світу

IT-системи трьох великих європейських компаній вийшли з ладу або були серйозно порушені

Оператори трьох нафтових компаній Європи зазнали кібератаки, повідомляє BBC. За даними ЗМІ, IT-системи трьох компаній вийшли з ладу або були серйозно порушені. Йдеться про німецьку Oiltanking, бельгійську SEA-Invest та нідерландську Evos.

Також зазначається, що постраждали десятки терміналів для зберігання і транспортування нафти по всьому світу. Атака сталася ще в минулі вихідні.

Бельгійська прокуратура розпочала розслідування кібератаки, яка торкнулася терміналів SEA-Invest, зокрема найбільшого терміналу компанії в Антверпені. У компанії заявили, що в неділю постраждали всі порти, якими вони керують у Європі та Африці.

Прессекретарка SEA-Invest сказала, що їм відомо про кібератаки на інші компанії, але розслідування не встановило, чи є зв'язок.

Oiltanking, яка займається зберіганням і транспортуванням нафти, автомобільного палива та інших нафтопродуктів, після атаки працювала з обмеженими можливостями. У компанії припускають, що хакери використовували програму-здирник, яка шифрує дані й виводить комп'ютерні системи з ладу.

Співробітник баржингової компанії в Нідерландах повідомив журналістам, що портові ланцюжки постачання було порушено. За його словами, «все рухається, але набагато повільніше, ніж зазвичай».

До слова, одна з країн ЄС заблокувала вступ України до КіберНАТО. За інформацією ЗМІ, мова йде про Угорщину.

Зазначимо, наприкінці січня Україну накрила нова кібератака: хакери розсилали вірус з офіційних адрес судів.

До слова, Польща підвищила рівень терористичної загрози через кібератаку на Україну.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.