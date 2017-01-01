Перша партія нелетальної зброї США вже приїхала в Україну

Раніше США запропонували виділити Україні 150 млн доларів на військові потреби

Незабаром українські війська отримають броньовані медичні автомобілі.

Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко, пише «Тиждень».

Крім того, Українська сторона подала всі списки озброєння, яке б хотіла отримати: системи протиповітряної оборони, особливо засоби повітряної розвідки і засоби радіоелектронної боротьби.

Це як раз та техніка, якою українська армія не може себе забезпечити на цьому етапі.

«Ну й, звичайно, протитанкові засоби теж є в переліку, хоча на сьогодні вітчизняна промисловість нас забезпечує озброєнням на кшталт «Стугни» чи «Корсара», – додав він.

Нагадаємо, раніше США запропонували виділити Україні 150 млн доларів на військові потреби.

Крім того, стало відомо, що Україна може отримати військові кораблі НАТО.

Нагадаємо, американський конгрес заборонив Пентагону співпрацювати з Росією.