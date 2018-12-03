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    Перша передача українським морякам пройшла в СІЗО «Лефортово»

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    Перша передача українським морякам пройшла в СІЗО «Лефортово»

    «Залишилось двадцять і три у «Матроську тишу», - написала Івлєва

    Перша передача одному з заарештованих українських моряків пройшла в СІЗО «Лефортово» у Москві. Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва.

    «СІЗО «Лефортово»! Перша передача пройшла. Залишилось двадцять і три у «Матроську тишу», - написала Івлєва.

    Як повідомлялося, кримськотатарські активісти привезли в «Лефортово» передачі українським морякам.

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    Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі
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    Росія суд ЗСУ СІЗО арешт адвокат українці військові активісти ВМС
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