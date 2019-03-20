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    Перше українське місто запровадило запис до шкіл на блокчейні

    • Розсилка
    Перше українське місто запровадило запис до шкіл на блокчейні

    У Дрогобичі заявки батьків щодо запису до навчальних закладів будуть вноситись у базу даних, захищену від фальсифікації

    Дрогобицька міська рада запустила в публічне тестування запис до середніх навчальних закладів міста на основі технології Blockchain.

    Про це Економічній правді розповів керівник проекту Станіслав Гайдер.

    Відтепер усі заявки батьків щодо запису до навчальних закладів будуть вноситись у базу даних, захищену від фальсифікації.

    «Всі заяви до перших класів, які подані станом на березень вже внесені, а наступні заяви батьки можуть вносити і перевіряти самостійно. У квітні плануємо впровадити таку ж базу по дитячих садках, саме зараз відбувається тестування системи», - заявив Гайдер.

    «Технологія Blockchain - це повністю прозорі процеси в освіті. Також система побудована так, що надійно захищає персональні дані заявника і дитини. Ми відновлюємо довіру до місцевого самоврядування, оскільки з цією системою ми усуваємо корупційні ризики:  директор школи надає освітні послуги, а не приймає рішення, хто потрапить в клас, а хто – ні» - пояснив Гайдер.

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    Раніше виконком Дрогобицької міської ради ухвалив рішення про переведення запису до навчальних закладів на базу технології Blockchain.

    Наразі відділ інформаційних технологій та аналізу виконкому розробляє дорожню мапу використання технології Blockchain і в інших сферах міста, які знаходяться у віданні місцевого самоврядування. Зокрема мова йде про переведення реєстрацію заяв на отримання земельних ділянок на Blockchain, реєстр комунального майна, договорів та ін.

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