Перші санкції через визнання «ЛДНР», «Нафтогаз» вимагає від РФ $10 млрд. 22 лютого за хвилину

Перед посольством Росії у Києві активісти встановили хрести з табличками «російському окупанту»

Перед посольством Росії у Києві активісти встановили хрести з табличками «російському окупанту»

«Укрзалізниця» пояснила, що буде із поїздами на Донбас, Австралія закриває посольство у Львові, Зеленський зробив низку важливих заяв

Росія остаточно визнала «ЛДНР». Реакція України, світу та перші санкції

Держдума РФ проголосувала за ратифікацію так званих «договорів про дружбу» між Росією та терористичними утвореннями «ЛНР» і «ДНР». Російські депутати проголосували одноголосно. Пізніше Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей.

Зі свого боку Верховна Рада України закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції.

Цього ж дня МЗС закликав Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, а під посольством Росії активісти встановили хрести.

Влада Німеччини вирішила зупинити процес сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2». Про це на тлі останніх дій Росії повідомив канцлер Олаф Шольц.

Росія обурилася таким рішенням «німецьких партнерів», а голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко пояснив, що Україна чекає після зупинки сертифікації «Північного потоку-2».

У зв’язку із «визнанням» також Північноатлантичний альянс 22 лютого проводить позачергове засідання комісії НАТО-Україна.

Тим часом МЗС Росії прояснив, у яких межах визнає «ЛДНР».

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про введення першої частини санкцій проти Росії за визнання незалежності окупованих «Л/ДНР». Під британськими санкціями опинилися п'ять російських банків, а також наближені до російського диктатора Володимира Путіна олігархи.

Суд у Гаазі: «Нафтогаз» вимагає від Росії $10 млрд

Компанія «Нафтогаз України» через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії $10 млрд компенсації за втрачені внаслідок окупації Криму активи, суд почав слухання у справі.

Зазначається, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі. «Вже після винесення арбітражного рішення на користь «Нафтогазу», яким Росію було визнано винною за експропріацію наших активів, вона змінила свою позицію і стала брати участь в арбітражі. Але наполягала на зміні процесуального графіка, щоб мати можливість донести свою позицію. Такі процесуальні диверсії теж вплинули на тривалість розгляду справи», – пояснив Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Вторгнення. Міністр оборони звернувся до українських військових

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українських військових із закликом зберігати спокій і тримати стрій. У своєму зверненні до військових міністр наголосив, що «тепер світ побачив те, що ви знали вісім років». А вчора ворог зрештою показав своє справжнє обличчя.

Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України

Влада Австралії закликала своїх громадян в терміновому порядку покинути територію України, а також країна закриває своє посольство у Львові.

Глава МЗС засудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності угруповань «Л/ДНР». За її словами, Австралія в цьому питанні солідарна з США, Європейським союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.

Воєнний стан, санкції, «Північний потік-2». Зеленський зробив низку важливих заяв

Президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв на спільній пресконференції із президентом Естонії. Зокрема він розповів, чи будуть вводити в Україні воєнний стан, а також виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

«Укрзалізниця» пояснила, що буде із поїздами на Донбас

ПАТ «Укрзалізниця» продовжує штатно працювати та не збирається припиняти рух поїздів на схід, але підвищує заходи безпеки.

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