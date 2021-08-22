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    «Північний потік – 2» не буде запущений – керівник «Нафтогазу» Вітренко

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    На думку Вітренка, газопровід не працюватиме для комерційного прокачування газу - «Північний потік – 2» не буде запущений – керівник «Нафтогазу» Вітренко
    На думку Вітренка, газопровід не працюватиме для комерційного прокачування газу
    Фото Одеський кур’єр

    Вітренко заявив, що газопровід не пройде сертифікацію

    Керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що російський газопровід «Північний потік – 2» не буде запущений. Про це він сказав під час інспектування об'єктів компанії в Одесі та Одеській області, в тому числі нафтового терміналу в порту Південний, пише Одеський кур’єр.

    Вітренко заявив, що незважаючи на технічну готовність російського газопроводу «Північний потік – 2», працювати він як комерційний газопровід не буде. На думку Вітренка, від стадії технічного запуску до комерційної експлуатації пройде чимало часу – в тому числі на процедури сертифікації компанії, яка обслуговує газопровід.

    Нинішня ж компанія «Nord Stream AG», на думку Вітренка, не відповідає європейським стандартам і не може пройти сертифікацію. І це означає, що газопровід не працюватиме для комерційного прокачування газу.

    Крім того, «Нафтогаз України» веде системну роботу з США і європейськими країнами щодо дієвого та ефективного накладення санкцій на компанії, що будували та експлуатують цей газопровід.

    Нагадаємо, раніше Вітренко говорив, що оскільки зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у нинішніх реаліях є неможливим, Україна докладе зусиль до того,аби завадити його сертифікації.

    Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2»

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    Теги: Нафтогаз України Юрій Вітренко
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    «Північний потік – 2» не буде запущений – керівник «Нафтогазу» Вітренко