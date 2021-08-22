«Північний потік – 2» не буде запущений – керівник «Нафтогазу» Вітренко

Вітренко заявив, що газопровід не пройде сертифікацію

Керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що російський газопровід «Північний потік – 2» не буде запущений. Про це він сказав під час інспектування об'єктів компанії в Одесі та Одеській області, в тому числі нафтового терміналу в порту Південний, пише Одеський кур’єр.

Вітренко заявив, що незважаючи на технічну готовність російського газопроводу «Північний потік – 2», працювати він як комерційний газопровід не буде. На думку Вітренка, від стадії технічного запуску до комерційної експлуатації пройде чимало часу – в тому числі на процедури сертифікації компанії, яка обслуговує газопровід.

Нинішня ж компанія «Nord Stream AG», на думку Вітренка, не відповідає європейським стандартам і не може пройти сертифікацію. І це означає, що газопровід не працюватиме для комерційного прокачування газу.

Крім того, «Нафтогаз України» веде системну роботу з США і європейськими країнами щодо дієвого та ефективного накладення санкцій на компанії, що будували та експлуатують цей газопровід.

Нагадаємо, раніше Вітренко говорив, що оскільки зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у нинішніх реаліях є неможливим, Україна докладе зусиль до того,аби завадити його сертифікації.

Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2»

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