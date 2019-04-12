Перший ізраїльський місяцехід розбився при посадці на Місяць



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Але саме двигун Beresheet в результаті став причиною невдалої посадки

Приватний космічний апарат Beresheet компанії SpaceIL не зміг здійснити м’яку посадку на Місяці.

Космічний апарат працював за графіком майже весь час, але на відстані в кілька кілометрів від супутника Землі у Beresheet відмовив двигун, повідомляє Spaceflightnow.com.

На висоті близько 22 кілометрів над поверхнею Місяця зонд Beresheet зробив своєрідне «селфі». Незабаром після цього, приблизно о 22:21 наземні диспетчери втратили телеметрію на кілька миттєвостей, але знову відновили зв’язок.

Управління польотом повідомило про проблеми з головним двигуном космічного корабля, коли Beresheet спускався до поверхні Місяця.

Послідовність висадки в четвер була повністю автономною після того, як наземні диспетчери в Йєхуді, Ізраїль, передали останні команди для Beresheet, щоб почати його зниження.

Beresheet почав спуск на висоті близько 15 миль (25 км), приблизно в 500 милях (800 км) від своєї цільової точки, в декількох сотнях кілометрів від місця, де приземлилися астронавти Аполлона-15 в 1971 році.

Основним двигуном Beresheet є двигун LEROS 2b з тяговим зусиллям 100 фунтів (400 ньютонів), створений Nammo, раніше Moog, в Великобританії. Двигун, що працює на гідразині, є модифікованою версією двигуна, який зазвичай використовується великими супутниками зв’язку.

Але саме двигун Beresheet в результаті став причиною невдалої посадки.

Район посадки знаходився в північно-східній частині Моря Ясності, де знаходиться одна з магнітних аномалій, в декількох сотнях кілометрів на схід від місця посадки місячного модуля місії Аполлона-15.

Цікаво, що найбільший міжнародний аеропорт Ізраїлю включив в свій розклад примісячення космічного апарату Beresheet. На табло аеропорту імені Давида Бен-Гуріона поруч з інформацією про рейси зі Стамбула і Мадрида повідомлялося, що Beresheet здійснить посадку на Місяць в 22:00. Під час посадки апарату в командному центрі був присутній прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

«Це була прекрасна спроба», – заявив Нетаньяху після того, як диспетчери втратили зв’язок з апаратом.

Ізраїльська компанія SpaceIL приступила до розробки місячного апарату в 2012 році після перемоги в конкурсі Lunar XPrize. Місячний зонд компанії був названий Beresheet, що в перекладі з івриту означає «на початку» (перші слова Книги Буття і її назва на івриті). Вартість проекту – менше $ 100 млн.

Передбачалося що місяцехід міг проїхати по поверхні Місяця не менше 500 м. Зонд несе на собі шість 8-мегапіксельних кольорових камер, магнітометр, цифрову капсулу часу і лазерні куткові відбивачі. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/04/12/pershyy_izrailskyy_misyatsehid_rozbyvsya_pry_posadtsi_na_misyats_1550189

Джерело: Новое Время