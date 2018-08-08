Перший локомотив General Electric вже везуть в Україну



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Остаточне доукомплектування локомотива проводитиметься на Крюківському вагонобудівному заводі

Перший локомотив TE33AC із заводу General Electric Transportation у Ері, штат Пенсильванія, в середу, 8 серпня, вирушив до України. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Локомотив поїде залізницею до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантику, Середземне та Чорне море до Чорноморська», - розповів Кравцов.

За його словами, остаточне доукомплектування локомотива проводитиметься на Крюківському вагонобудівному заводі. «Після цього він буде прийнятий в експлуатацію та почне перевозити вантажі», - заявив керівник «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що локомотивні бригади «Укрзалізниці» навчатимуть правил експлуатації та обслуговування локомотивів General Electric серії ТЕ33АС. Уже відібрано 10 машиністів, які в другій половині серпня пройдуть навчання в «Центрі оцінки та розвитку персоналу залізничного транспорту» в місті Астана.

Навчання відповідно до угоди проходитиме за кошти General Electric. Після навчання машиністи спільно з фахівцями кадрових служб «Укрзалізниці» розгорнуть повний цикл теоретичного та практичного навчання своїх колег на місцях.