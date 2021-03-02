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    РПЦ визнала: церква, яка досі називає себе Українською, перебуває у її складі

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    Глава відділу РПЦ із взаємин з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда не заперечує, що УПЦ МП є частиною Російської церкви&nbsp; - РПЦ визнала: церква, яка досі називає себе Українською, перебуває у її складі
    Глава відділу РПЦ із взаємин з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда не заперечує, що УПЦ МП є частиною Російської церкви 
    Фото: Global Look Press

    Легойда зазначив, що причиною «гонінь» і звинувачень на адресу УПЦ МП є її залежність від Москви

    Керівник відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що «перебування в складі РПЦ – вільний вибір УПЦ Московського патріархату, бо вона нібито «має набагато більший ступінь самостійності, ніж ПЦУ». Про це Легойда написав у своєму Телеграм-каналі.

    Він нагадав, що нещодавно у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбувся з'їзд представників храмів Московського патріархату. На збори приїхали близько 300 представників парафій, які перейшли з Московського патріархату до помісної Православної церкви. Московська церква називає такі храми «захопленими».

    Легойда зазначив, що причиною «гонінь» і звинувачень на адресу УПЦ МП є її залежність від Москви.

    «У зв'язку з цим хотілося б зазначити, що УПЦ МП має набагато більшу ступінь самостійності, ніж автокефальна ПЦУ, – написав представник РПЦ. – Навіть критики, котрих не можна звинуватити в симпатіях до Руської православної церкви, справедливо відзначають відсутність будь-якого тиску з боку Москви на українське церковне життя. Та й про який тиск може йти мова, якщо перебування в складі Руської церкви – це вільний вибір Української православної церкви (Московського патріархату – ред.), її єпископату і мільйонів віруючих людей України».

    Представник церкви країни-агресора додав, що цей вибір обумовлений «історичною пам'яттю про нашу спільну Дніпровську хрещальну купель, спільну історію і культурну спадщину, про наше єдине духовне коріння».

    Нагадаємо, церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

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    Теги: Росія церква РПЦ Російська православна церква в Україні
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