РНБО варто звернути увагу на Московську церкву, яка є агентурною мережею Росії в Україні

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і митрополит Онуфрій УПЦ (Московського патріархату) на церемонії, присвяченій 1025-річчю Хрещення України-Русі. Київ, 27 липня 2013 року

РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря

Напередодні чергового засідання РНБО, хотілося б звернути увагу її членів на впливову і фінансово-потужну агентурну мережу російської федерації в Україні.

Йдеться про філію так званої «Русской православной церкві» – «УПЦ МП».

По-перше, ця структура була створена забороненою в Україні комуністичною партією на чолі з катом Сталіним (архівних документів достатньо).

По-друге, всі роки Незалежності України це дитя НКВД, прикриваючись релігійними гаслами, веде цілеспрямовану антидержавну діяльність (фактів, у тому числі задокументованих СБУ, безліч).

По-третє, із початком російсько-української війни, РПЦ в Україні стала надійним оплотом проросійських сил, перетворивши культові споруди (храми та монастирі) на розплідники антиукраїнської пропаганди та бази і штаби російських бойовиків. У Криму, в Донецькій та Луганській областях, з самого початку окупації, московські попи стали однією з головних рушійних сил по захопленню української землі. Практично у всіх областях, де Кремль планував реалізувати свій план по створенню так званої «Новоросії», московські попи активно підтримали ці намагання...

По-четверте, московська «церква» в Україні, у своїх антидержавних намірах і діях, практично з’єдналася з ще одним політико-олігархічним антиукраінським угрупуванням «ОПЗЖ». Тобто, вся їх діяльність координується з єдиного кремлівського центру та направлена на ліквідацію Держави Україна. Знов таки ж, фактажу більш ніж достатньо...

Врешті, РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря... Це угрупування є по своїй суті агресивно антидержавним та підпорядковане російським спецслужбам. Отже, діяльність російської «церкви», під час Війни України за свою Незалежність, несе безпосередню загрозу існуванню нашої Держави, тому має бути ліквідована, її імперська діяльність – заборонена, а майно та матеріальні ресурси повернуті українському народу.

Геть московських попів з України!

Перемога буде за нами!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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