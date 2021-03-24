Бути церквою маргіналів – майбутнє української філії РПЦ

У конкуренції з ПЦУ ієрархи РПЦ в Україні ставлять на одне й те саме – на злобу і мракобісся

Українська філія безтомосної РПЦ (відома як УПЦ-МП) видала новий перфоманс. Так званий митрополит запорізький і мелітопольський Лука (за паспортом – Андрій Коваленко) оголосив анафему митрополиту Православної церкви в Україні Єпифанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету. Анафему проспівали в одному з храмів гундяївської церкви. Митрополит Онуфрій наразі подію не прокоментував ніяк.

Зразу треба зауважити, так званий митрополит Лука – не просто буйнопомішаний піп, що анафемами розкидується як гопник матюками. У 2018 – 2019 рр. він був тимчасовим членом «Священного синоду РПЦ», органу створеного більшовиками у 1917 р., що й досі керує московською церквою. Очолює «священний синод» сам московський патріарх Кирило Гундяєв. Одне це говорить про те, що так званий митрополит Лука – особа тісно пов’язана з центром керування РПЦ у Москві. Наразі незрозуміло, з власної дурної голови він видав цей перфоманс, чи виконав вказівку Москви? В обох випадках, цей крок – свідчення дрімучого ідіотизму московських попів.

Так званий митрополит Лука – один з найбільш одіозних представників московської церкви. Це піп з його парафії відмовився відспівувати дворічну дитину, трагічно загиблу у Запоріжжі, бо дитина була хрещена в Київському патріархаті УПЦ. «Треба керуватися правилами, написаними до нас» – заявив тоді Лука. Просто нагадаю, що так звана РПЦ – церква самопроголошена у 15 ст., й відтак більше 140 років вона не була визнана світовим православ’ям. Як з’ясувалося нещодавно, московська церква ніколи не мала Томосу. Такі от «правила».

Московський піп Лука відомий як категоричний противник помісної Православної церкви в Україні. Проте, оголошення анафеми владикам Філарету і Єпіфанію – ще одне свідчення того, що надмірна агресивність послаблює розумові здібності.

По-перше, Філарет і Єпіфаній тепер у напрочуд гарній компанії. З такою впертістю московська церква анафеми оголошувала тільки одній людині – гетьману Івану Мазепі. По-друге, анафема – не той обряд, проводити який може кожен провінційний піп. Там існує свою внутрішня процедура і тепер прокоментувати цей перфоманс мусить митрополит Онуфрій. Навіть якщо промовчить – це теж буде позицією.

Нарешті, так званий митрополит Лука оголосив анафему владикам Філарету і Єпіфанію в то момент, коли між ними постав серйозний конфлікт, і коли дикі висловлювання Філарета цитує вся російська преса. Фактично московські попи гучно заявили Філарету про те, що для них, і він, і Єпіфаній – одне рябе. У відповідних підрозділах ФСБ вчора хтось згриз собі лікті з пересердя. Проблем через божевільний перфоманс Луки-Коваленка сама РПЦ тепер матиме до біса білого.

Якщо ви думаєте, що перфоманс з анафемою мене розізлив – ви неймовірно помиляєтеся. Навпаки. Я вважаю, що так званий митрополит Лука – дивовижний представник своєї організації. Його висловлювання треба розбирати на цитати. Бо саме такі особи, як закінчений сепар митрополит Іларіон Донецький, як дрімучий українофоб Агафангел Одеський і як агресивний мракобіс Лука – істинні представники РПЦ у її первинному незіпсованому вигляді. Саме ці дивовижні люди, є живими прикладами того, що РПЦ – дрімуче й агресивне збіговисько осіб, що мозками застрягли у часах Московського царства, з Третім Римом, прокляттями євреям, анафемами та тісною спайкою з московською імперією. Своїми діями вони підтверджують, мріють вони не про примирення і не про християнську смиренність. Вони мріють про катівні інквізиції і про єретиків на багаттях.

У конкуренції з ПЦУ ієрархи української філії РПЦ ставлять на одне й те саме – на злобу і мракобісся. У 21-му ст. такими засобами РПЦ привернути до себе зможе лише дві категорії людей – переконану вату і патологічних невдачників, озлоблених на весь світ, але нездатних щось виправити у власному житті. Бути церквою маргіналів – майбутнє РПЦ. Саме завдяки особам на кшталт Луки-Коваленка.

Тому – гуляй анафема!

Джерело: блог Дмитра Вовнянка

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