Перший телеканал Росії - банкрут, - ЗМІ



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Російський «Перший канал» регулярно просить підтримки у держави, яка, втім, не поспішає закривати його борги

Російський «Перший канал» безперервно збільшує заборгованість перед підрядниками після обвалу рубля і падіння рекламного ринку в 2014 році.

Про це пише «Медуза».

Телеканал регулярно просить підтримки у держави, яка, втім, не поспішає закривати його борги. До того ж через велику кількість політики і браку нових шоу - їх тепер нема на що знімати - Перший все менше цікавий рекламодавцям. На п'яти йому наступають розважальні канали, які тепер доступні майже по всій Росії завдяки переходу на цифрове мовлення, а також інтернет: в 2019 році витрати на рекламу в ньому вперше обігнали бюджети телереклами.

«На Першому каналі - фінансовий колапс, і ніхто не розуміє, як з нього виходити», - підтверджує колишній керівник однієї з його дирекцій.

Окремо підрядників нервує конкуренція з Україною. Незважаючи на те, що проблеми в сусідній країні - головна тема більшості політичних ток-шоу, всі федеральні канали заради економії активно купують серіали, зняті в Україні, - вони дешевші, скаржиться один з продюсерів.

На Першому вийшли, наприклад, українські мелодрами «Гречанка», «Обраниця» і детектив «Нюхач».

Україна з 2014 року російські серіали не купує.