Сьогодні Путін дасть «велику пресконференцію»



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Володимир Путін проведе підсумкову пресконференцію Фото: ТАСС

На пресконференцію Путіна акредитовано рекордне чисто журналістів - 1895 людей

У Москві 19 грудня заплановано проведення щорічної «великої прес-конференції» президента Росії Володимира Путіна.

15-я велика прес-конференція Володимира Путіна почнеться опівдні 19 грудня (11:00 за Києвом).

Кремль раніше повідомив, що акредитував 1895 журналістів для участі в прес-конференції. Пряму трансляцію вестимуть телеканали «Росія-1», «Росія-24» і «Перший канал», а також радіостанції «Маяк», «Вести ФМ» і «Радіо Росії».

Скільки цього року триватиме прес-конференція - прогнозів ніхто не робить, але російські телеканали заклали на ефір з Путіним три години.

У минулому році Путін провів «велику прес-конференцію» 20 грудня. Тоді він заявив, що в анексованому Криму буде збільшуватися кількість військової техніки «для забезпечення безпеки».