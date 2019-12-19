  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні Путін дасть «велику пресконференцію»

    • Розсилка
    Володимир Путін проведе підсумкову пресконференцію - Сьогодні Путін дасть «велику пресконференцію»
    Володимир Путін проведе підсумкову пресконференцію
    Фото: ТАСС

    На пресконференцію Путіна акредитовано рекордне чисто журналістів - 1895 людей

    У Москві 19 грудня заплановано проведення щорічної «великої прес-конференції» президента Росії Володимира Путіна.

    15-я велика прес-конференція Володимира Путіна почнеться опівдні 19 грудня (11:00 за Києвом).

    Кремль раніше повідомив, що акредитував 1895 журналістів для участі в прес-конференції. Пряму трансляцію вестимуть телеканали «Росія-1», «Росія-24» і «Перший канал», а також радіостанції «Маяк», «Вести ФМ» і «Радіо Росії».

    Скільки цього року триватиме прес-конференція - прогнозів ніхто не робить, але російські телеканали заклали на ефір з Путіним три години.

    У минулому році Путін провів «велику прес-конференцію» 20 грудня. Тоді він заявив, що в анексованому Криму буде збільшуватися кількість військової техніки «для забезпечення безпеки».

    ЗМІ Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ