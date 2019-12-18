Російські силовики злякалися пускати на пресконференцію Путіна члена «Свідків Єгови»

Слава бійцям ФСТ, захистили дідуся

Мовою оригіналу

Этот текст является похвалой Федеральной Службе Охраны нашего Путина. Она охраняет нашего Путина изо всех сил, проявляя чудеса осведомленности!

Только что, например, во второй раз подряд не допустили к любимому народом телу, на завтрашнюю пресс-конференцию, журналиста Романа Алейника.

У него и аккредитация есть, а что толку? не печатают в ФСО пропуск, и всё. Раньше печатали, а с 2018 года — перестали.

Угадайте, чем провинился Алейник? Метал пластиковые стаканчики в хрупких гвардейцев, продавал Россию японцам, поддерживал украинскую хунту? Ни-ни. Тихий вежливый человек, даже не оппозиционер. Кроме шапочного знакомства со мной, у него, поди, и грехов-то перед Родиной нет.

Кроме одного, но вполне ужасного.

Роман — «свидетель Иеговы».

Ну то есть, в соответствии с Конституцией РФ, верует, во что его душе угодно. И не скрывает даже этого, представляете?

И в Федеральной Службе Охраны разгадали его чудовищный план — прорваться к любимому народом телу и спросить у тела: какого, собственно, х*ра сидят в тюрьме товарищи Романа по вере?

Иеговистам, конечно, не привыкать, они и при Гитлере сидели, но там не было новогодних пресс-конференций и Конституции РФ, поэтому сидели тихо. А тут раздухарились, вопросы задавать хотят…

Вот и скрутили этого Алейника на подходе, силами ФСО, еще в прошлом году. А он намеков не понимает, лезет и лезет, гад.

Опасность для Президента серьезная. Владимир Владимирович человек отважный и личной храбрости запредельной — на тигрицу со шприцом ходил, со стерхами летал, в пучины погружался, а один раз, говорят, даже проехал по Москве почти без охраны… Но иеговист Алейник с вопросом про узников веры на пресс-конференции — это, действительно, слишком большая опасность, чтобы рисковать здоровьем Владимира Владимировича!

Слава бойцам ФСО, защитили дедушку.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»