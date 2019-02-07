Перший український трамвай відправили до Єгипту
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На початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв
Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися
Українська компанія «Татра-Юг» виконала поставку свого першого трамвая, виробленого для Єгипту. Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію одесько-дніпровського підприємства.
В «Татра-Юг» заявили, що відправка трамвая з України відбулася ще в період новорічних свят.
Як відомо, на початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв. Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною. Вагони для Єгипту мають довжину 22 м.
Спочатку перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод в Дніпрі приступив до виконання замовлення пізніше, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.
Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.