Перший український трамвай відправили до Єгипту



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На початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв Фото: Facebook «Татра-Юг»

Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися

Українська компанія «Татра-Юг» виконала поставку свого першого трамвая, виробленого для Єгипту. Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію одесько-дніпровського підприємства.

В «Татра-Юг» заявили, що відправка трамвая з України відбулася ще в період новорічних свят.

Як відомо, на початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв. Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною. Вагони для Єгипту мають довжину 22 м.

Спочатку перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод в Дніпрі приступив до виконання замовлення пізніше, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.