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    Перший український трамвай відправили до Єгипту

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    <p>На початку 2017 року &laquo;Татра-Юг&raquo; виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв</p> - Перший український трамвай відправили до Єгипту

    На початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв

    Фото: Facebook «Татра-Юг»

    Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися

    Українська компанія «Татра-Юг» виконала поставку свого першого трамвая, виробленого для Єгипту. Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися.

    Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію одесько-дніпровського підприємства.

    В «Татра-Юг» заявили, що відправка трамвая з України відбулася ще в період новорічних свят.

    Як відомо, на початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 трамваїв. Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною. Вагони для Єгипту мають довжину 22 м.

    Спочатку перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод в Дніпрі приступив до виконання замовлення пізніше, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

    Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.

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