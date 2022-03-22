  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Перший віцеспікер: У парламенті утворилася оборонна коаліція

    Керівництво Ради закликало мінімізувати дискусії в парламенті&nbsp; - Перший віцеспікер: У парламенті утворилася оборонна коаліція

    Керівництво Ради закликало мінімізувати дискусії в парламенті 

    фото з відкритих джерел

    «Політичні дискусії ведуться, але не на загал, а всередині Погоджувальної ради»

    Робота Верховної Ради продовжується, депутати створили всередині військові коаліції, на яких обговорюються всі законопроєкти та рішення. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

    Корнієнко повідомив, що зараз усі депутати працюють спільно та всередині створилася військова коаліція. Кожен закон проходить обговорення та є ті, що відкладаються.

    «Зараз ситуативно утворилась оборонна чи військова коаліція. Як хочете її називайте. Зараз якщо політичні дискусії ведуться, то відбувається це не на загал, а всередині Погоджувальної ради. Повірте, у нас нарада представників фракцій не одну годину відбувається. Там точаться великі дискусії, є образи і вибачення. Все там є. Але через те, що це не виноситься на публіку, знаходиться більше консенсусу. Проте не всі законопроєкти проходять, є й ті, які відкладаються і щодо них продовжуємо шукати компроміси», – сказав віцеспікер.

    Також близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за межами України.

    Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

    Читайте також: Перший віце-спікер Олександр Корнієнко: Ми навряд чи вже побачимо з десяток депутатів
    Теги: росія коаліція окупанти Верховна Рада війна Україна окупація Олександр Корнієнко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перший віцеспікер: У парламенті утворилася оборонна коаліція