Перший віцеспікер: У парламенті утворилася оборонна коаліція

«Політичні дискусії ведуться, але не на загал, а всередині Погоджувальної ради»

Робота Верховної Ради продовжується, депутати створили всередині військові коаліції, на яких обговорюються всі законопроєкти та рішення. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Корнієнко повідомив, що зараз усі депутати працюють спільно та всередині створилася військова коаліція. Кожен закон проходить обговорення та є ті, що відкладаються.

«Зараз ситуативно утворилась оборонна чи військова коаліція. Як хочете її називайте. Зараз якщо політичні дискусії ведуться, то відбувається це не на загал, а всередині Погоджувальної ради. Повірте, у нас нарада представників фракцій не одну годину відбувається. Там точаться великі дискусії, є образи і вибачення. Все там є. Але через те, що це не виноситься на публіку, знаходиться більше консенсусу. Проте не всі законопроєкти проходять, є й ті, які відкладаються і щодо них продовжуємо шукати компроміси», – сказав віцеспікер.

Також близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за межами України.

Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.