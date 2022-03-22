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    Події в Україні

    На Харківщині збито ворожу крилату ракету, знищено колону окупантів

    Збройні Сили України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів - На Харківщині збито ворожу крилату ракету, знищено колону окупантів
    Збройні Сили України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів
    фото з відкритих джерел

    Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку

    Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

    Він нагадав, що за минулу добу російські окупаційні війська нанесли 84 удари різних видів.

    «Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, біля 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів. Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку», – написав Синєгубов.

    Нагадаємо, у Харкові за ніч зафіксовано понад 80 обстрілів. Як повідомлялося, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Також у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині збито ворожу крилату ракету, знищено колону окупантів