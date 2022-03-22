Посівна, митниця, депозити… Стало відомо, що розглядатимуть депутати найближчим часом

Невдовзі ми почуємо заяву від Ради, яка буде адресована до всього світу щодо війни в Україні

Парламент працює із 24 лютого у форматі безперервного засідання

Верховна Рада продовжує свою роботу та активно займається питаннями посівної кампанії та питаннями митниці. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Корнієнко розповів, що зараз основні теми засідань Верховної Ради полягають у посівній кампанії, реформи митниці та підвищення довіри людей до банківської системи.

«Зміни до бюджету ми вже прийняли, можливо, приймемо ще. Головні теми засідання – реформи на митниці, підготовка до посівної – профільний комітет напрацьовує системний закон, який покращить життя аграріям. У економічному напрямку також мова йде про гарантування державою 100% депозитів – задля того, аби люди з більшою довірою ставилися до банківської системи. Є системні речі, які треба запроваджувати на якийсь час: зміна повноважень Кабміну, питання роботи військових адміністрацій, їхньої взаємодії з обласними, районними радами. Є питання соціальних гарантій тим, хто найбільше постраждав від війни вже», – сказав депутат.

За словами Корнієнка, невдовзі ми почуємо заяву від Верховної Ради, яка буде адресована до всього світу щодо війни в Україні.

«Великий блок традиційно у правоохоронного комітету: як здійснювати функції правоохоронним органам в цих умовах, вести слідство, працювати судам. Також під керівництвом віцеспікера Олени Кондратюк готується велика заява Верховної Ради – звернення до всього світу про ті страшні факти, які ми щодня бачимо по всій країні: загибель тисяч людей, переселення мільйонів, руйнування міст, репресії, вивезення людей окупантами», – резюмував Корнієнко.

Також близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за межами України.

Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

До слова, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.