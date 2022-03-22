Уранці окупанти завдали ракетного удару по Дружківці: є жертви

Є загиблі та поранені мирні жителі

За добу на Донеччині окупанти обстріляли 11 населених пунктів, пошкоджені житлові будинки, школа, дитячий садок, церква

Сьогодні близько 6:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, є постраждалі. Про це у Facebook повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що на Донеччині ворог, як і вчора, вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.

В оперативному зведенні поліції Донецької області зазначається, що за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів.

«Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільних об’єкти, серед яких житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема – діти», – сказано в повідомленні .

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 («Порушення законів і звичаїв війни») та ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України») Кримінального кодексу.

Нагадаємо, загарбники обстріляли Авдіївку новими реактивними снарядами «Торнадо-С» (фото).

Також розвідка оприлюднила список російських танкістів, які знищують українські міста.

Напередодні російські фашисти обстріляли будинки та дитсадок на Донеччині: троє загиблих.

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