  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уранці окупанти завдали ракетного удару по Дружківці: є жертви

    Є загиблі та поранені мирні жителі - Уранці окупанти завдали ракетного удару по Дружківці: є жертви
    Є загиблі та поранені мирні жителі
    фото з відкритих джерел

    За добу на Донеччині окупанти обстріляли 11 населених пунктів, пошкоджені житлові будинки, школа, дитячий садок, церква

    Сьогодні близько 6:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, є постраждалі. Про це у Facebook повідомляє Національна поліція.

    Зазначається, що на Донеччині ворог, як і вчора, вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.

    В оперативному зведенні поліції Донецької області зазначається, що за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів.

    «Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільних об’єкти, серед яких житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема – діти», – сказано в повідомленні .

    Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 («Порушення законів і звичаїв війни») та ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України») Кримінального кодексу.

    Нагадаємо, загарбники обстріляли Авдіївку новими реактивними снарядами «Торнадо-С» (фото).

    Також розвідка оприлюднила список російських танкістів, які знищують українські міста.

    Напередодні російські фашисти обстріляли будинки та дитсадок на Донеччині: троє загиблих.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія Костянтинівка окупанти церква діти війна школа Нью-Йорк Авдіївка Україна Facebook поліція дитячий садок населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уранці окупанти завдали ракетного удару по Дружківці: є жертви