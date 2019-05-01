  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Першотравень у Парижі: бійки з поліцією та сльозогінний газ

    • Розсилка
    Сутички в Парижі 1 травня: о<span>дного чоловіка з раною на голові врятували від місця події медпрацівники</span> - Першотравень у Парижі: бійки з поліцією та сльозогінний газ
    Сутички в Парижі 1 травня: одного чоловіка з раною на голові врятували від місця події медпрацівники

    Поліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб встановити контроль над натовпом

    У Парижі на першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між поліцією та мітингувальниками.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Поліція застосувала сльозогінний газ для встановлення контролю над натовпом біля залізничного вокзалу Монпарнас у Парижі.

     

    Окремі люди в капюшонах і в чорному кричали антиполіцейські гасла, змішуючись з іншими демонстрантами, одягненими в жовті жилети або тими, хто тримає прапори профспілок, йдеться у повідомленні.

    Французька влада попередила, що «радикальні активісти» можуть приєднатися до демонстрації в Парижі і поновити випадки насильства, що ознаменували попередні протести «жовтих жилетів» і першотравневі демонстрації за останні два роки.

    У Парижі розмістили 7400 поліцейських. «Жовті жилети» приєдналися до традиційного першотравневого мітингу, щоб показати незгоду з економічною політикою президента Франції Еммануеля Макрона.

    Читайте також
    газ Франція протест активісти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ