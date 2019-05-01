Першотравень у Парижі: бійки з поліцією та сльозогінний газ



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Поліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб встановити контроль над натовпом

У Парижі на першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між поліцією та мітингувальниками.

Про це повідомляє Associated Press.

Поліція застосувала сльозогінний газ для встановлення контролю над натовпом біля залізничного вокзалу Монпарнас у Парижі.

#manifestation Les contrôles préventifs mis en œuvre depuis hier soir ont permis d’écarter des armes par destination. pic.twitter.com/SJePbdoDOF — Préfecture de police (@prefpolice) 1 мая 2019 г.

Окремі люди в капюшонах і в чорному кричали антиполіцейські гасла, змішуючись з іншими демонстрантами, одягненими в жовті жилети або тими, хто тримає прапори профспілок, йдеться у повідомленні.

Французька влада попередила, що «радикальні активісти» можуть приєднатися до демонстрації в Парижі і поновити випадки насильства, що ознаменували попередні протести «жовтих жилетів» і першотравневі демонстрації за останні два роки.

У Парижі розмістили 7400 поліцейських. «Жовті жилети» приєдналися до традиційного першотравневого мітингу, щоб показати незгоду з економічною політикою президента Франції Еммануеля Макрона.