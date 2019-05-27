Петиція до Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом набрала 50 тисяч голосів



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Станом на 00:45 петиція набрала 50898 підписів

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів.

Про це повідомляється на сайті Бундестагу.

Станом на 00:45 петиція набрала 50898 підписів.

Це означає, що петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Нагадаємо, наприкінці квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом.

У її тексті йдеться, що німецький Бундестаг, як і органи влади 23 уряди інших країн світу, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.